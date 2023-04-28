Абонентов МТС вынудят платить за раздачу интернета

Абонентам мобильного оператора МТС с начала мая придется платить за раздачу интернета с их устройств. Как пишут «Ведомости», соответствующие уведомления с 27 апреля начали получать клиенты компании в московском регионе.

«С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 руб и раздавать его на другие устройства», – отмечается в сообщении, которое получили абоненты.

В пояснениях к нему отмечается, что опция действует для тех абонентов, у кого подключены пакеты с безлимитным интернетом, и касается она передачи трафика по WiFi, USB и Bluetooth.

Как сообщается, изменения затронут даже тех абонентов, которые подключили тариф с безлимитным трафиком Интернета. В техподдержке абонентам разъяснили, что дополнительные пакеты по 49 руб за 50 ГБ «подключаются автоматически при раздаче интернета и не ограничены по количеству, действуют до конца текущих суток». Таким образом, если абонент будет раздавать интернет со своего устройства каждый день, то в месяц ему придется платить оператору около 1500 руб сверх тарифа, подсчитало издание.

Как отмечают «Ведомости», МТС не единственный оператор, который вводит плату за опцию. Представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн») сообщил, что аналогичная опция действует с 20 апреля в одном из последних тарифов UP и в архивных тарифных планах с безлимитным интернетом.

Как считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева, такое изменение условий тарификации является по сути «скрытым повышением тарифов, поскольку использование интернета в рамках оплаченного пакета может осуществляться любым способом». Если оператор направил в ФАС уведомление о планах ввести платную раздачу интернета и в этом нет превышения уровня инфляции, то его действия обоснованны. «Но если оператор направил подобное уведомление абонентам без предварительного согласования с ФАС, то подобное повышение стоимости тарифов является неправомерным», – пояснила юрист.

«Соответствующие обращения не поступали в ФАС России. Вопрос о том, присутствует ли в действиях оператора нарушение антимонопольного законодательства, требует дополнительного изучения», – заявил «Ведомостям» представитель антимонопольной службы.

Москва, Андрей Дорофеев

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