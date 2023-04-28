Двое умельцев скрутили в Москве из арендованных авто подушки безопасности почти на 20 млн рублей

В столице перед судом предстанут двое мужчин, которые за три месяца украли из взятых в прокат автомобилей подушки безопасности почти на 20 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что обвиняемые, создав организованную группу и действуя на территории Москвы, в период с марта по май 2022 года похищали модули передних подушек безопасности пассажира из автомобилей, принадлежащей организации, оказывающей услуги краткосрочной аренды (каршеринга). Обвиняемые бронировали транспортное средство, после чего начинали аренду и передвигались на незначительные расстояния по Москве. В ходе передвижения на автомобиле сообщники демонтировали модули подушек безопасности и на их места устанавливали устройства, которые не отображали в системе транспортного средства сведения об отсутствии подушек безопасности», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, от действий злоумышленников пострадал 131 автомобиль, общий ущерб превысил 19,8 млн рублей.

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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