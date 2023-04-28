Корь в Россию завозят мигранты

Все случаи заболевания корью в России являются завозными – от мигрантов из государств постсоветского пространства. Об этом заявил заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко сегодня на брифинге в Москве. По его оценке, одной из причин распространения инфекции стала политика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1990-х годах, когда целенаправленно разрушили единую советскую систему медицины.

«Все случаи, которые мы регистрируем (в РФ), завозные. Это бывшие наши соотечественники – республики Средней Азии и так далее. Там с вакцинацией дела плохо обстоят. Потому что ВОЗ в 90-е годы сделала все, чтобы оторвать их от нас. Сказали, что советские вакцины очень плохие», – пояснил Онищенко.

Врач-эпидемиолог в подтверждение своих слов обратил внимание на опыт Белоруссии. «Вот Беларусь тогда осталась, продолжает вакцинироваться нашими вакцинами, не поддалась на провокации, которые проводила ВОЗ с подачи транснациональных (фарм-корпораций). Они (корпорации) два года обеспечивали бесплатно, а потом сказали – пора платить. И у них (постсоветских стран) денег не оказалось, потому что наши вакцины гораздо дешевле были и сейчас они на порядки дешевле», – отметил он.

«Они не могут купить. Первая – Украина. Вот этот скоморох, который скачет у них, клоун-кавээнщик. Далее среднеазиатские республики. Они приезжают к нам работать. И заболевают взрослые, хотя приезжают со справкой. Вот здесь, конечно, надо наводить порядок», – подчеркнул эксперт.

«Популяционный иммунитет среди россиян высокий, но он подрывается за счет экспансии, которая идет сегодня с трудовыми мигрантами. Не говорю, что их надо запретить, нет, мы без них не обойдемся… другое дело, что надо все цивилизовано сделать и забыть про корь», – заключил Онищенко.

Москва, Мария Соколова

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