В выходные в московском регионе немного похолодает

В предстоящие выходные дни в Москве и Подмосковье ожидается похолодание, ночью возможны даже заморозки. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В субботу, 29 апреля, вновь прогнозируется дождь. Ночью в Москве 4...6°, по области 2...7°. Днем воздух прогреется до 13-15°. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

В воскресенье, 30 апреля, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха в Москве опустится 0...2°, по области – до 0...5°, местами вероятны слабые заморозки до -2°. Днем в столице 15...17°, по области 13...18°. Ветер северный 3-8 м/с.

В понедельник, 1 мая, местами возможен небольшой дождь, ночью 3...8°, днем 12...17°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Во вторник, 2 мая, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью 0...5°, днем 13...18°, ветер западный 3-8 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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