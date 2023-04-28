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Пятница, 28 апреля 2023, 18:00 мск

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В России вдвое увеличена сумма гарантированного возмещения добровольных пенсионных накоплений

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вдвое увеличивает предельный размер гарантированного возмещения добровольных пенсионных накоплений – с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей.

Вместе с тем размер гарантийного возмещения по пенсионному договору при назначенной негосударственной пенсии, включая случаи участия в нескольких пенсионных договорах, также удваивается. Ранее оно составляло не более двукратного размера социальной пенсии по старости. Теперь гарантированное возмещение ограничивается четырехкратным размером социальной пенсии по старости.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, пенсионная реформа,