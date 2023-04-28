Глава РПЦ лишил протодиакона Кураева священного сана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана. Соответствующий указ главы РПЦ размещен сегодня на официальном сайте Московской епархии Русской православной церкви.

«В связи с тем, что за более чем два года, истекшие с решения Епархиального суда г. Москвы об извержении Вас из священного сана и наложения моратория на издание о том указа с целью предоставить Вам время для переосмысления Вами своей позиции и возвращения на путь Церкви, Вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность – настоящим прекращается действие упомянутого моратория и, в соответствии с решениями Епархиального суда г. Москвы № 50-54-2020 от 29.12.2020 г. и № 53-57-2021 от 04.03.2021 г., Вы извергаетесь из священного сана», – говорится в документе.

В 2020 году Кураев в своем блоге назвал «тупым карьеристом» умершего от коронавируса настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина.

В апреле того же года патриарх Кирилл запретил протодиакону служить в церкви, а в декабре 2020-го Епархиальный церковный суд Москвы признал Кураева подлежащим «извержению из сана».

Решение Епархиального суда не могло вступить в силу без соответствующего указа патриарха. За прошедшее время протодиакон сделал ряд неоднозначных заявлений в адрес Московского патриархата.

В августе 2022 года Кураева оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России.

Москва, Андрей Дорофеев

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