Сигнал обществу: публицист Рост поддержал идею депутата Неверова пригласить Пригожина в Госдуму

Вслед за заместителем председателя Государственной Думы Сергеем Неверовым публицист Андрей Рост предложил заслушать на заседании парламентариев выступление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Основатель самого успешного подразделения, которое сейчас выполняет задачи в зоне СВО Евгений Пригожин – один из немногих людей, кто не боится говорить правду во всеуслышание. Недавно заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов выступил с предложением пригласить главу ЧВК «Вагнер» на заседание парламентариев и выслушать его выступление о проблемах на фронте. Публицист Андрей Рост поддержал эту инициативу.

«Думаю, что приглашение Пригожина выступить в Госдуме – это сигнал, что обществу надоело слушать одни и те же позитивные новости. Обществу нужна правда, какой бы она ни была. Я все чаще среди коллег слышу мнение, что хочешь узнать, как реально обстоят дела на фронте, читай Пригожина. Впрочем, выступать или нет – это его личный выбор. Не будем забывать, что он многократно подчеркивал, что находится далеко от политики. И если придет в Госдуму, то только для того, чтобы озвучить нечто действительно важное», – отметил эксперт.

Ранее Пригожин подробно рассказал о происходящем на линии столкновения в интервью проекту WarGonzo. Он отметил, что подразделение испытывает серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов, которые необходимы для ведения успешного наступления на позиции ВСУ в Бахмуте. Также Пригожин поднял ряд вопросов, касающихся сферы управления.

Москва, Светлана Антонова

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