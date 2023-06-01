Госдума денонсировала договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Сегодня нижняя палата российского парламента денонсировала договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ был внесен в Госдуму 24 мая президентом РФ Владимиром Путиным.

В федеральном законе о денонсации отмечается, что после вхождения в состав РФ 30 сентября 2022 года Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Азовское море фактически стало внутренними водами России.

«В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Решение о денонсации договора Госдума поддержала единогласно с одной ремаркой депутата от «Справедливой России – За правду» Анатолия Вассермана. «Стоит ли возиться с каждым договором или лучше подождать несколько месяцев и аннулировать все договоры с Украиной ввиду исчезновения такого субъекта международного права?» – задался вопросом парламентарий.

Договор был подписан 24 декабря 2003 года. В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

Москва, Мария Соколова

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