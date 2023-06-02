Московский таксист ответит в суде за изнасилование двух женщин

Московский таксист предстанет перед судом по обвинению в изнасилованиях и грабеже. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Бутырской межрайонной прокуратуры Москвы.

«Установлено, что в мае 2015 года обвиняемый, находясь в парке «Покровское-Глебово» напал на незнакомую девушку 1992 г.р., изнасиловал и, применив насилие, открыто похитил мобильный телефон и наушники общей стоимостью 28 тыс рублей и скрылся с места преступления. В апреле 2016 года в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, уголовное дело было приостановлено», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Причастность мужчины к этому преступлению была установлена в ходе расследования уголовного дела об изнасиловании, возбужденного в отношении него в июле 2022 года.

«Обвиняемый 7 июля 2022 года, занимаясь перевозкой пассажиров в качестве таксиста, находился в салоне автомобиля, припаркованного на ул. 1-я Северная линия, совершил в отношении ранее незнакомой пассажирки 1996 г.р. иные действия сексуального характера. Затем, применив насилие, он открыто похитил сумку потерпевшей, в которой находились денежные средства, мобильный телефон и иное имущество стоимостью более 29 тыс рублей», – отметили в прокуратуре.

Уголовные дела объединили. 40-летний таксист обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия) ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия к потерпевшей).

Материалы переданы в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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