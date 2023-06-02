ЕС пытается вытеснить Россию из Закавказья: перспектива – новый военный конфликт

Главной целью попыток Евросоюза по урегулированию отношений Армении и Азербайджана является вытеснение России из Закавказья, что в перспективе грозит этому региону взрывом военных конфликтов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали российские эксперты сегодня на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Кишиневе. По их оценке, мирное соглашение Еревана и Баку может повторить судьбу минских договоренностей по Украине.

В частности, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном реальные основания отсутствуют. «Существует искусственное сведение сторон, чтобы они что-то подписали. Самое интересное, что в какой-то степени все стороны в этом заинтересованы», – пояснил он.

При этом эксперт назвал странным демонстрацию согласия премьер-министра Армении Николы Пашиняна отдать Нагорный Карабах Азербайджану. «Складывается впечатление, что армянское руководство сделало что-то назло Карабаху. Дескать, вы пророссийские, вот вам, пожалуйста, будьте в составе Азербайджана. Это очень странное политическое решение со стороны Пашиняна. Но если посмотреть на цели, которых он добивается, будучи премьер-министром Армении, в принципе, все выстраивается в логическую цепочку. На ум приходит финский руководитель Санна Марин, которая сбросила Финляндию в НАТО и ушла просто. Впечатление, что ее поставили на эту позицию ровно для того, чтобы она сделала это без референдума. Теперь Санна Марин непонятно, где, а Финляндия в НАТО. Меня терзают смутные сомнения, что роль Пашиняна именно в этом», – отметил Мухин.

«Делают ситуацию крайне напряженной форсированное выстраивание армяно-турецких отношений. Проблему геноцида 1915 года никто не отменял. Она по-прежнему стоит в армянском обществе очень остро. И когда Пашинян ведет себя так с [президентом Турции] Реджепом Эрдоганом, это вызывает очень серьезный диссонанс в обществе. Эти все вопросы выстраиваются стеной между сторонами, когда они стремятся к подписанию этого договора. И что бы не подписали по итогам вот этой сессии, которая сейчас длится с перерывами то в России, то на площадке ЕС, в результате будет бумага, которая, к сожалению, не приведет к разрешению проблемы. Она приведет к тому, что эти проблемы на какой-то момент уйдут, но потом они разродятся в очень серьезную череду конфликтов. Плюс, это расколет армянское общество совершенно однозначно» – подчеркнул эксперт.

«Я не вижу оснований для того, чтобы этот договор родился. Потому что договор – это ребенок, он рождается, когда приходит время. Если его вытащить из утробы раньше, то, извините, получится совсем какая-то несуразица», – считает Мухин.

Директор лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО МИД РФ Николай Силаев со своей стороны отметил, что для Запада не важны последствия каких-либо договоренностей между конфликтующими государствами, главная цель – навредить России. «Они (США и ЕС) хотят как можно скорее добиться, чтобы Армения и Азербайджан подписали бы хоть что-нибудь, что можно было бы назвать мирным договором и за счет этого был бы нанесен удар по престижу России как посредника и миротворца, а в идеале с точки зрения ЕС и США лучше, если вообще Россия будет вытеснена и из процесса урегулирования, и из региона», – подчеркнул он.

По мнению эксперта, «мирный договор в том виде, как его продвигает Запад, к миру не ведет». «Сравнительно недавно у нас были такие Минские соглашения, где была и территориальная целостность, и контроль над границей, и права, и безопасность, и много всего. И даже была резолюция Совета Безопасности ООН, принятая в поддержку Минских соглашений, придавшая им высшую международно-правовую легитимность. И ничего не произошло. В этом смысле надежда на мирный договор, который якобы принесет мир, мне кажется, немного наивна», – полагает Силаев.

В свою очередь, директор Международного института новейших государств, доцент Финансовой академии при правительстве РФ Алексей Мартынов обратил внимание, что происходящее под Кишиневом действо «выглядит очень сомнительно и напоминает попытку натянуть сову на глобус». «Если бы была бы возможность снять этот конфликт, урегулировать его на справедливых и долгосрочных основаниях без участия России, наверное, это было бы давно сделано, но очевидно, что это невозможно именно по этим двум критериям – долгосрочность и справедливость. А недолгосрочная история приведет к очередной эскалации при первом удобном случае», – констатировал он.

Как отметил эксперт, только в 1813 году, когда «персы отдали закавказские княжества под юрисдикцию и ответственность России, там наступил условный мир». «Пока была Россия в регионе был условный мир. Как только Россия ослабла и отошла в сторону, началась война. Сегодня Россия опять крепнет, и есть шанс вернуть мир в Закавказье. Без России этот мир в Закавказье невозможен, как бы ни подпрыгивали в этих молдавских винокурнях разные европейские деятели», – заявил он.

Накануне в Кишиневе Евросоюз провел так называемую «большую встречу» между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»