В центре Москвы у посетителя кафе вымогали деньги под дулом пистолета

В столице мужчина стал жертвой разбойного нападения, согласившись на предложение малознакомой девушки посетить кафе на Краснохолмской набережной. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Предварительно установлено, что потерпевший в сети интернет познакомился с девушкой. Она пригласила его в это заведение, где после ужина мужчине принесли счёт на сумму более 50 тысяч рублей, оплачивать который он отказался ввиду завышенной цены», – говорится в сообщении ведомства.

Двое мужчин увели возмущенного клиента в подсобку и под дулом пистолета отобрали телефон. Через мобильное предложение они оформили кредит на имя потерпевшего и тут же перевели деньги на свой счет.

Однако этого вымогателям показалось мало и они заставили жертву позвонить приятелю, чтобы одолжить денег. На этом этапе преступный план дал сбой – знакомый потерпевшего вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых – 25-летнего иногороднего мужчину.

Следователем ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Задержанный фигурант заключен в СИЗО.

Правоохранители разыскивают соучастников преступления, и устанавливают их возможную причастность к другим подобным эпизодам.

Москва, Андрей Дорофеев

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