Возможны даже ночные заморозки: в выходные в Москве и Подмосковье похолодает

В предстоящие выходные дни в московском регионе ощутимо похолодает. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Подмосковье местами возможны заморозки.

«Столичный регион останется под влиянием обширной тропосферной ложбины, протянувшейся из Арктики на юг над Европейской Россией. Это обеспечит проникновение прохладных воздушных масс», – предупредили синоптики.

В субботу, 3 июня, будет облачно. Ночью вероятен дождь, температура не превысит 10°. Днем вновь ожидается небольшой, по области местами умеренный дождь. Воздух прогреется в Москве, максимум, до 14°, по области – до 17°. Ветер северо-западный и западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

В воскресенье, 4 июня, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура ночью в Москве 3...5°, по области – 0...5° (местами слабые заморозки до -1°). Днем в Москве 15...17°, по области 13...18°.

В дальнейшем температура воздуха начнет постепенно повышаться. В понедельник, 5 июня, ожидается местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 5...10°, днем 15...20°.

Москва, Андрей Дорофеев

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