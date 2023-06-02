Антироссийский шабаш ЕС в Молдавии: встреча Зеленского и Алиева вызывает вопросы

Неформальный саммит ЕС в Молдавии стал антироссийским шабашем, цель которого – публично продемонстрировать «мирные» намерения Брюсселя. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал директор Международного института новейших государств, доцент Финансовой академии при правительстве РФ Алексей Мартынов сегодня на «круглом столе» в Москве. По его оценке, встреча президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Владимира Зеленского вызывает много вопросов.

«Как бы сказать покорректней… Вот то, что происходило в Молдавии… изначально в проекте оно придумано, спроектировано и реализовано как антироссийское мероприятие, как консолидация вот этих европейских лидеров вокруг украинского кейса, других чувствительных вопросов для России, как антироссийские инициативы и так далее. Вот это важно понимать», – подчеркнул Мартынов.

Политолог обратил внимание на вопросы, которые поднимались на мероприятии в Молдавии. «Там много было сказано и про мятежное Приднестровье, как его называли. Хотя Приднестровская Молдавская республика вполне себе состоявшееся непризнанное государство, они прекрасно понимают, и, тем не менее, считается, что есть сейчас шанс, так сказать, силой вернуть приднестровские территории обратно в Молдавию. И там это все обсуждается в присутствии, естественно, [президента Украины Владимира] Зеленского, и все это замешано в одну кучу. И много чего еще антироссийского там звучало», – констатировал он.

При этом Мартынов отметил, что в подобном формате присутствие лидеров Армении и Азербайджана было «совершенно не обязательно». «Армения и Азербайджан далеко не Европа, и участвовать в каких-то псевдоевропейских историях, тем более на территории сомнительной Молдовы – ну, нет необходимости, но, тем не менее оба там. Соответственно, в этой консерватории что-то не так. При том, что не так давно мы их обоих видели в Москве в рамках Евразийского форума, то есть все вроде бы прекрасно и как положено и тут вам вот такая история, участие в ярко выраженном антироссийском формате», – считает он.

«И неважно, между прочим, что они там ни о чем не договорились. Никто и не собирался ни о чем договариваться. Здесь была важна демонстрация вот этих картинок. И на мой взгляд, гораздо красноречивей не вот эта встреча Армения-Азербайджан плюс европейские лидеры, а отдельная встреча президента Азербайджана с Зеленским. Она гораздо красноречивей обо всем об этом говорит. Ну, нет необходимости у Ильхама Алиева подобные вещи демонстрировать. Зачем, кому он подобным образом передает привет и с какой целью?» – отметил Мартынов.

Эксперт также обратил внимание на знаковое событие – в Молдавию не прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «То, что у Эрдогана хватило мудрости не участвовать в подобных сомнительных мероприятиях, так он и не собирался в них участвовать…. То, что они отправили приглашение, это так, в расчете на иной исход прошедших выборов, насколько я понимаю», – сказал он.

«Ни до чего не договорились, ничего толком не сдвинулось. И главное в этом во всем вот эта картинка, демонстрация участия, то есть замазывание в участии в антироссийском шабаше под Кишиневом. Вот, собственно, и весь итог вчерашних и сегодняшних мероприятий с участием лидеров Азербайджана и Армении в Кишиневе», – заключил Мартынов.

Накануне в Кишиневе Евросоюз провел так называемую «большую встречу» между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Москва, Мария Соколова

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