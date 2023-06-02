Карабахская проблема: Азербайджан попытается удалить российских миротворцев из Закавказья

Действия президента Азербайджана Ильхама Алиева могут быть направлены на вытеснение российских миротворцев из Закавказья, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его оценке, вопрос Нагорного Карабаха может осложнить российско-армянские отношения, а также дальнейшую политическую карьеру азербайджанского лидера. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал сегодня на «круглом столе» в Москве по итогам неформального саммита ЕС в Молдавии.

«Именно карабахский вопрос будет в дальнейшем серьезной проблемой в российско-армянских отношениях. Разочарование действиями российской стороны в армянском обществе, безусловно, присутствует. Но при этом я бы обратил внимание на то, что Нагорный Карабах будет такой миной под перспективы власти Ильхама Алиева, потому что он консолидировал азербайджанское общество именно с помощью карабахского вопроса. Если сейчас этот вопрос разрешится, в азербайджанском обществе наступит турбулентность, по результатам которой власть Алиева ослабнет, скорее всего. И это большая проблема Алиева», – пояснил Мухин.

Эксперт обратил внимание, что Армения и Азербайджан «с удовольствием используют и американские, и европейские, и российские факторы, смешивая их и подавая по вкусу в нужное время в нужном месте». «Такое впечатление, что целью Алиева по результатам этих соглашений (с Арменией) является выдавливание, вывод российских миротворцев», – предположил он.

При этом, как отметил политолог, исторически так сложилось, что только Москва может гарантировать мир между Арменией и Азербайджаном. «Условием России могло бы быть создание там российской военной базы – это реальный путь к полноценной стабилизации (в Закавказье). Извините, при тотальной сменяемости власти в западных странах вопрос гарантий от западных стран звучит очень смешно. Даже просто – ха-ха-ха», – заключил Мухин.

Москва, Мария Соколова

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