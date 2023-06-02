«Обнаружили подозрительную активность»: Пригожин рассказал об инцидентах в ходе вывода подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Незадолго до выхода штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска (Бахмута) была обнаружена подозрительная активность. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

По его словам, вместе с правоохранительными органами были исследованы дороги, на которых были обнаружены порядка десятка мест с различными взрывными устройствами, включая противотанковые мины и заряда от так называемых «Змей Горынычей». Пригожин предположил, что возможно эти заряды были заложены по приказу Минобороны РФ, причем в ведомстве уходят от вопросов об этом.

«Данные заряды не было необходимости укладывать для того, чтобы сдержать противника, так как это находится в тыловой зоне. Поэтому можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК «Вагнер», хотя колоннами мы не ходим. Собственно говоря, вот так. Все в целости и сохранности. Никто не пострадал. Что это было? Мы предполагаем, что эта была попытка публичной порки», – цитирует его пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин показал тыловой лагерь бойцов штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» и помог бойцам в строительстве блиндажей.

Москва, Светлана Антонова

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