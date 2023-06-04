В храме Христа Спасителя началась божественная литургия в честь Святой Троицы

В храме Христа Спасителя началась божественная литургия по случаю Дня Святой Троицы, ее возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение проходит рядом с иконой «Троица» Андрея Рублева, которую накануне доставили в храм.

В ходе литургии глава Русской православной церкви приложился к иконе «Троица», находящейся в витрине перед алтарем. Планируется, что после богослужения она будет доступна для поклонения верующих.

День Святой Троицы – один из двенадцати главных церковных праздников. Его также называют Пятидесятницей, так как он приходится на 50-й день после Пасхи.

Москва, Светлана Антонова

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