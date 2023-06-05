ИОТ-слёт в Москве: эксперты оценили перспективы высшего образования и внедрения в России передовых технологий

Внедрение новейших практик ИОТ (индивидуальные образовательные траектории) в российских вузах повысило качество образования, что в перспективе должно принести дивиденды для внедрения передовых технологий в отечественной экономике. Об этом было заявлено на Втором всероссийском ИОТ-слёте, в котором приняли участие 134 эксперта из 47 университетов и компаний-разработчиков.

За два дня форумы были обсуждены темы технологической поддержки гибридного обучения, практики внедрения ИОТ в университетах собственными силами и с использованием отечественной цифровой платформы Modeus, варианты развития передовых технологий через сотрудничество с промышленностью (НИОКР) и создание совместных магистратур для подготовки инженеров нового поколения, а также использование искусственного интеллекта (ИИ) в платформах адаптивного обучения в медвузе и опыт университетов в организации проектного обучения.

Фото: Артем Ганжа

Как отметили участники слёта, такая большая задача требует цифровой поддержки, и уже есть отечественные цифровые платформы для реализации ИОТ, которые помогают проводить массовые выборные кампании, качественно организовывать гибкое расписание, поддерживать проектные активности и видеть траекторию студента «в моменте». В России уже 13 университетов объединились в ИОТ-консорциум на базе платформы Мodeus, чтобы совместно работать над темой цифровой трансформации высшего образования в стране и внедрять ИОТ в свои рабочие процессы. В университетах ИОТ-консорциума на сегодня – более 150000 студентов. Уже более 40000 студентов постоянно работают с платформой Modeus – цифровым продуктом, внесенным в реестр отечественного ПО и обеспечивающим переход на ИОТ с возможностью свободного выбора курсов и организации сетевого взаимодействия между университетами.

На ИОТ-слёте к ИОТ-консорциуму присоединился Череповецкий государственный университет. Соглашение о партнерстве подписали председатель Совета ИОТ-консорциума Владимир Рахтеенко и проректор по цифровой трансформации ЧГУ Алёна Смыслова.

«Когда мы начинали работу в проектных командах, у нас было всего 11 команд, – рассказала проректор по цифровой трансформации ЧГУ Алена Смыслова. – Сейчас, когда их 300, и команды у нас вертикально интегрированные, там есть студенты и младших курсов, и магистранты, у них разное расписание, их нужно свести в одно время и в одном месте с индустриальными партнерами, с наставниками – мы поняли, что нам нужно ИТ-решение. Выбрали Мodeus и решаем эту задачу вместе. Вновь появляющиеся и меняющиеся процессы в университете требуют новых цифровых решений – именно так, а не наоборот. Совместно с Modeus мы отпилотировали проект сразу на весь масштаб университета, опробовали функционал конкретно на нашей модели. Это полторы тысячи студентов, около сотни наставников и более трехсот проектов в каталоге. Поняли, что этот функционал достаточно универсален и может подойти различным университетам. Сейчас мы вступили в ИОТ-консорциум, чтобы как полноправные участники сообщества использовать эту цифровую платформу в Череповецком государственном университете».

Как поясняли эксперты, вуз, где внедрен ИОТ, привлекает не только абитуриентов и студентов. С таким вузом хотят работать индустриальные партнеры. С одной стороны. студент сам делает «сборку» курсов, добавляя их к обязательной программе, причем это возможность добрать курсы довольно разнообразные – как по профилю профессии, так и смежные, и общеобразовательные, студент даже может изменить свою траекторию.

Известно, что множество студентов поступает в вуз, не особо понимая детали профессии, потом они разочаровываются и… покидают стены университета. Либо продолжают получать образование чисто ради диплома. А такие специалисты не нужны работодателям. С другой стороны, недавний опрос крупных и средних компаний показал: им нужны выпускники вузов со сформированными широкими компетенциями, высокомотивированные, умеющие принимать решения и отвечать за них, с опытом командной работы.

Абитуриенту бывает сложно разобраться в своих желаниях и возможностях. Руководитель программы развития ТюмГУ Надежда Федорова отметила: «Выбор вуза обусловлен во многом социальными причинами – вуз рядом, например. Мы давали студентам возможность переопределиться. Что вышло: 10% меняют направление подготовки. Когда студенты понимают, чего хотят, они делают переход легко и уверенно. ИОТ дает студентам осмысленное и критическое отношение к образовательной среде. Они начинают оценивать возможности».

Ректор ЯГТУ Елена Степанова подтверждает, что с внедрением ИОТ сократилось отчисление на уровне первых курсов по неуспеваемости, а с необходимостью выбора по свободному учебному плану у студентов развивается способность к самоопределению.

Как сказал научный руководитель программы «Приоритет-2030» Андрей Волков, «сейчас наше образование – легкое и скучное, а должно быть трудным и интересным, и чтобы университету быть конкурентоспособным – ему придется заниматься индивидуализацией, иначе он уйдет с рынка».

Председатель Совета ИОТ-консорциума вузов Владимир Рахтеенко в развитии высшего образования видит три ключевых дефицита: дефицит образа будущего, дефицит ресурсов и главное – дефицит людей, которые действительно меняют образование: «Люди, которым не все равно. А если нам нужны изменения, то нужны именно такие люди».

Москва, Екатерина Попова

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