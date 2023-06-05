В Московском регионе близкую к норме погоду сменит новое похолодание

Близкий к норме температурный фон ожидается в Москве и Подмосковье большую часть нынешней недели, но к выходным опять похолодает. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Северо-западные воздушные потоки обеспечат проникновение в столичный регион прохладных воздушных масс, которые в дневное время в области антициклона постепенно будут прогреваться, теплее станут и ночи. Со вторника по четверг вероятность дождей будет незначительной. В пятницу воздух успеет прогреться до 20…25°, но вечером пройдет холодный атмосферный фронт с кратковременными дождями, и в субботу день уже будет прохладнее на 4-5°», – говорится в сообщении синоптиков.

Во вторник, 6 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 5...7°, по области 3...8°. Днем воздух прогреется до 21°. Ветер западный 3-8 м/с.

В среду, 7 июня, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью ожидается до 10°. Днем в Москве 21...23°, по области 19...24°. Ветер западный 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

В четверг, 8 июня, ожидается похожая погода. В пятницу, 9 июня, вероятен местами небольшой кратковременный дождь, ночью 7...12°, днем 20...25°, ветер западный 3-8 м/с.

В субботу, 10 июня, будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ночью 5...10°, днем 16...21°. Ветер северный 3-8 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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