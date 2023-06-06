Каховскую ГЭС разрушили в рамках общего плана украинского наступления в Запорожской области – военный эксперт

Разрушение Каховской ГЭС является частью спланированной операции украинской армии для обеспечения контрнаступления на Запорожском направлении. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Я думаю, проводилось с расчетом обеспечить десантную речную операцию. Десант будет высаживаться как вспомогательная операция, когда силы ВСУ на левом берегу Днепра добьются успеха в наступлении в Запорожской области – разрушение плотины ГЭС говорит, что противник в качестве основного выбрал именно это направление для удара. Косвенно это подтверждается уже введенными в бой танками Leopard на южнодонецком и запорожском направлениях», – цитирует Леонкова РИА «Новости».

По его оценке, в зоне затопления частично оказываются российские укрепрайоны на левобережье Днепра, оборонительные линии на побережье, минные поля – теперь российская армия будет вынуждена их оставить и отодвигать артиллерию, которая держала в огневом контроле противника на правобережье и острова. Кроме того, за счет регулирования сброса воды на верхних каскадах днепровских плотин противник будет стремиться не допустить полного обмеления водоема, так как ил со дна превратит его в болото и может затруднить десантную операцию.

«Теперь уже противник может подтянуть дальнобойную артиллерию на правый берег для обстрела наших позиций и поддержки огнем сил, которые будут штурмовать левый берег вдоль побережья и высаживаться через обмелевшую водную преграду. Это была многоплановая операция, на нее ВСУ пошли осознанно. Операция подготовлена высококлассными специалистами. Думаю, не без помощи тех, кто спланировал теракт на «Северных потоках», – заключил Леонков.

Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды, ее уровень ниже по течению продолжает подниматься. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Кремле назвали случившееся украинской диверсией.

Москва, Андрей Дорофеев

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