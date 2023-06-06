«Токсичное ядро» мировой экономики: США как раненый хищник провоцируют вечный кризис

США являются хищником, провоцируя перманентный кризис, который тянет вниз мировую экономику. Как считает глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов, для России ситуация будет только усугубляться на фоне затягивания с введением цифрового рубля как платежной единицы во внешней торговле. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Была система фунтов стерлингов, и её смыло волной. И доллар в принципе тоже может быть смыт волной. Вопрос в том, кто и как эту волну создаст… Придется прийти к замене доллара. Причина состоит в том, что американская экономика тянет мировую экономику вниз», – отметил Колташов.

По его оценке, США можно назвать «токсичным ядром» мировой экономики, которое действует деструктивно уже не первое десятилетие. «После деструктивного влияния начала 80-х годов, американцы предложили перезапуск мировой экономики с собой в качестве ядра. Проблема текущего момента в том, что США не предлагают такого решения. Они хотят получить ресурсы от других стран. РФ стоит в списке за номером один – наши ресурсы должны забрать первыми, чтобы поправить положение американских компаний, чтобы им не нужно было фальсифицировать свою отчетность и рисовать там несуществующую порой прибыль. Это большая геополитическая игра, чтобы исправить экономические балансы», – полагает экономист.

В связи с этим Колташов подчеркнул огромную потребность замены доллара другой валютой. «Нынешний кризис американской экономической и внешней политики, да и самой системы, произошел в результате кризиса именно системы глобализации. Они отказались от базовых принципов этой системы. Они потопили Всемирную торговую организацию, которая, конечно, доброго слова не заслуживает, но, тем не менее, ее уничтожили США. Кто вслед за этим показал, что собственность, деньги, происходящие из других стран, не священны, не защищены? США. Что делают сейчас российские некоторые дельцы в Англии, например? Они, оказавшись в санкционных списках, не идут к депутатам или в суд, они подают челобитные в английский МИД – пожалуйста, вычеркнете нас из списка… Запад внутренне очень сильно изменился, и закон там – это то, что реализуется в данный момент бюрократической машиной. Если это принцип, который распространяется на собственность и на деньги, то на такой основе перезапускать рост мировой экономики просто невозможно», – констатировал он.

«В таком положении США ведут себя как хищник, но хищник, очень серьезно ослабленный и окруженный странами, которые являются более сильными. И для того, чтобы преодолеть эти негативные процессы мировой экономики и перезапустить по-настоящему интенсивный процесс роста мирового хозяйства и торговли при хороших ценах, а не при нынешней ценовой депрессии, вызванной американской политикой, а в другой обстановке, – для этого нужна другая валюта. И вопрос только в том, как ее создавать?» – пояснил эксперт.

Экономист полагает, что новая валюта нужна не только для внешнеторговых расчетов, а «чтобы коренным образом изменить ситуацию в мировой экономике». «Создание этой валюты – это вопрос выживания. В текущем режиме было бы оптимально уже иметь цифровой рубль. Вообще непонятно, почему цифрового рубля нет до сих пор? На дворе 2023 год – это истинная научная загадка. Когда-нибудь напишут конспирологические книги про это, почему цифровой рубль появился так поздно. Если он вообще появится в результате вот этой странной разработки», – отметил он.

«Нужно создавать такой цифровой рубль, который мог бы свободно циркулировать между третьими странами, который Банк России контролирует только на входе и на выходе в российскую экономику. Если он где-то гуляет в мировой торговле, пусть гуляет сколько влезет. Вот так можно создать еще одну валюту… Чтобы все было нормально и с торговлей, и с возможностями Банка России и российского государства», – считает Колташов.

Москва, Мария Соколова

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