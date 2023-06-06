Доллар ещё рано списывать со счетов: создание альтернативной мировой валюты затянется надолго

Российские экономисты скептически оценивают перспективы создания альтернативной американскому доллару валюты. Как считают эксперты, страны БРИКС вряд ли смогут договориться в ближайшее десятилетие, а ситуацию может осложнить противостояние Индии и Китая, а также внешнее давление Вашингтона. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков заявил, что не верит в реальность создания валюты БРИКС, особенно в условиях рецессии в США. «Скорее доллар уничтожит страны БРИКС. Причем, мы достаточно быстро приближаемся к этой реальности, потому что рецессия в экономике США автоматически запустит снижение цен на многие сырьевые товары… Идея валюты БРИКС просто идеально ложится в текущую ситуацию, но, чтобы договориться в рамках БРИКС, фактически этого невозможно сделать. То есть два центра противостояния Индия и Китай никогда не договорятся на перспективе ближайших 10-20 лет», – считает он.

Эксперт также обратил внимание на большие проблемы с расчетами по поставкам российской нефти в Индию и Турцию. «Там (в Индии) у нас зависло, по экспертным оценкам, что-то около 250 млрд на внешнеэкономической деятельности. Мы отгружаем товары, а выручка к нам не приходит. Это огромнейшая проблема. Мы сейчас фактически субсидируем Индию, Турцию, которая сделала месяц без платы газ. Это наш газ, который мы поставляем Турции и делаем ей отсрочку по платежам. А где отсрочка, там просрочка, и так же, как с Советским союзом, потом через 15-20 лет списали все долги и так далее. И это основная проблема в текущих расчетах», – подчеркнул Кабаков.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов со своей стороны также назвал ситуацию с рупией в качестве проблемы для создания альтернативы доллару. «Ситуация с профицитом рупии указывает на то, что внутри блока БРИКС нет до сих пор проработанного на достаточном уровне функционирования решения доступа к финансовым рынкам от одних участников их кампании к другим. Это в принципе закольцованная история, потому что Китай, Индия достаточно закрытые регулируемые зоны по доступу для иностранных организаций, в частности, для России», – пояснил он, подчеркнув, что «процесс этот достаточно длительный».

Эксперт полагает, что создание единой валюты стран БРИКС сложно реализовать, в том числе, с технической точки зрения. «Есть определенного рода сложности, которые опять же взаимосвязаны с санкциями либо с потенциальными санкциями. С точки зрения оборудования, которое необходимо для функционирования платежных систем, систем обмена финансовыми сообщениями. То есть для того, чтобы валюта БРИКС функционировала полноценно, ей необходимо, чтоб все страны-участники могли обходиться без СВИФТа… Ввиду накопленного количества проблем – вопрос мотивации стран-участников, потому что им могут с разных сторон предлагать какие-либо альтернативы для их развития, что может ставить в тупик решение по поводу развития единой валюты в формате БРИКС», – отметил Калянов.

«Доллар еще рано списывать со счетов. Он остается в доминирующем положении по отношению к мировой экономике. Но по сравнению с юанем у него есть определенные отступления. Юань в определенного рода торговле начинает свою роль увеличивать, и это опять же вызывает потенциал для эскалации дальнейшего конфликта между двумя крупнейшими на данный момент экономиками мира. Если этот конфликт разрастется значительно, то мы еще увидим определенного рода ограничения в мире и перестройку экономики», – считает финансист.

Москва, Мария Соколова

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