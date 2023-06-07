ВТБ сократил долю государства в своем капитале

Доля государства в капитале банка ВТБ уменьшилась сразу на 15% после второй с начала года дополнительной эмиссии акций.

«Доля государства в начале года составляла 60,9%, потом в рамках государственной допэмиссии она увеличилась до 76,4%, а в результате второй допэмиссии она снова уменьшится – до 61,8%», – пояснил на брифинге заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов (цитата по РБК).

Как следует из отчета ВТБ, чистая прибыль за четыре месяца составила 208,5 млрд рублей. При этом по итогам 2023 года сам банк прогнозирует чистую прибыль от 327 млрд до 400 млрд рублей.

По итогам первых четырех месяцев года, чистые процентные доходы банка составили 60 млрд рублей, чистые комиссионные доходы – 18 млрд рублей, чистая процентная маржа банка зафиксирована на отметке 3,1%, рентабельность капитала – 40,3%. Возврат на капитал составил 36,7%.

Кредитный портфель ВТБ за месяц вырос на 2,9%. В сфере юрлиц он увеличился на 3,6%, физлиц – на 1,6%. При этом средства физлиц увеличились на 2,5%, а средства юрлиц сократились на 3%.

Москва, Мария Соколова

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