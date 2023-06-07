В Москве запустили роботакси

В московском районе Ясенево в тестовом режиме сегодня начало обслуживание пассажиров роботакси. Об этом сообщила пресс-служба компании Яндекс.

«Роботакси работают в тестовом режиме в районе Ясенево каждый день с семи утра до часа ночи. Заказать поездку можно в приложении Яндекс Go. Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта. Затем появится доступ у других жителей Ясенево», – говорится в сообщении.

Пассажиры увидят в приложении Яндекс Go специальную кнопку для заказа роботакси. Нажав на нее, можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Всего в Ясенево около 40 таких точек. Жители района смогут доехать, например, от школы «Созвездие» до метро или от Битцевского парка до супермаркета Eurospar.

«Согласно действующим законам, в машине всегда находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки. Сейчас роботакси берет только одного пассажира. Заказать машину могут пользователи от 18 лет. Любая поездка будет стоить 100 рублей», – добавили в компании.

Первые испытания роботакси прошли в 2018 году в Иннополисе, а затем в Москве. С тех пор беспилотные машины Яндекса проехали уже больше 24 миллионов километров, а жители Иннополиса совершили более 60 тысяч поездок.

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Москва, Андрей Дорофеев

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