Украинский диверсант ответит в суде за подрыв путей Московской железной дороги

В суд направлено уголовное дело в отношении украинского диверсанта Сергея Белавина, взорвавшего пути Московской железной дороги на территории Брянской области в июле 2022 года. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Как отметили в надзорном ведомстве, не позднее февраля 2019 года Белавин, находясь на территории Украины, за вознаграждение был вовлечен сотрудниками Главного управления разведки украинского минобороны в организованную группу для осуществления террористической деятельности на территории России. С апреля 2020 года по декабрь 2021 года в Киеве и Киевской области он проходил занятия по физической и психологической подготовке, а также получал навыки обращения со взрывными устройствами и взрывчаткой.

Руководители группы разработали план, в соответствии с которым Белавин должен был совершить теракт. Кроме того, украинские агенты заложили в тайник, расположенный в лесном массиве в Брянской области, гексогеносодержащее взрывчатое вещество массой не менее 900 грамм в тротиловом эквиваленте, 2 мины, 8 электродетонаторов, 2 минных взрывателя, 2 запала, 2 приемо-передающих устройства и пульт дистанционного управления.

«Прибыв в июне 2022 года на территорию Российской Федерации и выполнив нужные подготовительные мероприятия, Белавин забрал из тайника необходимые составляющие для совершения террористического акта. После этого он изготовил взрывное устройство фугасного действия с управлением по радиоканалу, которое 9 июля 2022 года заложил между шпалами железнодорожного полотна, расположенного на 153 км перегона станций Песчаники – Робчик Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области, и в момент приближения грузового поезда совершил подрыв», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В результате взрыва повреждения получили участок полотна и грузовой поезд. На участке МЖД движение было прервано более чем на 10 часов.

Перепрятанные Белавиным оставшиеся взрывные устройства и комплектующие были обнаружены в тайниках в ходе следствия.

Генпрокуратурой утверждено обвинительное заключение по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств, совершенное организованной группой).

Уголовное дело направлено для рассмотрения во 2 Западный окружной военный суд в Москве.

Москва, Андрей Дорофеев

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