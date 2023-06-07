Российский кинохит «Лучшие в аду» Евгения Пригожина поедет покорять зрителей Южной Кореи Также компания Aurum Production ведет переговоры о показах фильма в Китае

Ценители патриотического кино Южной Кореи уже этим летом смогут посмотреть боевик «Лучшие в аду» от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Фильм, вышедший осенью прошлого года, уже завоевал популярность среди российских зрителей. Также ленту показали на нескольких тематических фестивалях. Сейчас ее переводят на корейский язык.

Обладатель приза Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, фильм «Лучшие в аду» поедет в Южную Корею. Статуэтку «Золотой меч» за инновационный подход к военному кино кинолента получила в Туле в прошлом месяце, а теперь она отправится покорять зрителей стран Восточной Азии.

Напомним, что фильм был выпущен осенью прошлого года. Его премьера на платформе ЯRUS привлекла внимание множества зрителей и экспертов, просмотры публикации с видео превысили миллион. С созданием фильма связано много примечательного. Так, по рассказам съемочной группы, над сценарием работал настоящий штурмовик Алексей Нагин. «Лучшие в аду» стали своего рода данью памяти герою, незадолго до премьеры он погиб на задании.

Сам создатель «Лучших в аду», бизнесмен из Петербурга Евгений Пригожин о своем фильме отзывался как о пособии по ведению современного боя. В киноленте действительно пошагово изображен типовой процесс обезвреживания хорошо подготовленного и оснащенного противника. Такая задача по плечу настоящим профессионалам, которые и показаны в качестве героев киноленты. Известно, что съемки велись на линии фронта с использованием настоящих орудий. Актеров консультировали реальные бойцы.

«Лучших в аду» также в прошлом году показали на кинофестивале «Русское сердце» в Твери. Весной этого года лента получила награду на Международном фестивале военного кино имени Ю. Н. Озерова в Туле. Основатель фестиваля режиссер Олег Урюмцев высказался, что создатели «Лучших в аду» буквально изобрели новый жанр в кино.

Патриотическая тематика близка гражданину любого государства. Сильной по визуалу и смыслу кинолентой заинтересовались за рубежом. Помимо Кореи компания-производитель также планирует договориться о показах в Китае.

Москва, Екатерина Попова

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