Провокации против российских миротворцев в Приднестровье будут расцениваться как нападение на Россию – Захарова

Провокации против российских миротворцев в Приднестровье будут расцениваться как нападение на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов об угрозах со стороны киевского режима в адрес военнослужащих ВС РФ на территории ПМР.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что российские вооруженные силы будут адекватно реагировать на любые провокации против наших военных в Приднестровье и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих и военных складов в поселке Колбасна, которые они охраняют», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).

«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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