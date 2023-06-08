В Москве резко выросла востребованность электрозарядных станций для автомобилей

В Москве востребованность электрозарядных станций для автомобилей за год выросла почти в три раза. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В мае городскими электрозарядными станциями воспользовались более 15 тысяч раз, в день – около 500 сессий. Это почти в три раза больше, чем в мае 2022 года», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, в столице установлено уже больше 400 ЭЗС.

В дептрансе отметили, что станции, которые были наиболее популярны в мае, расположены на улицах Алабяна, Вересаева, Ленинский 37А, Тестовская 9 и площади Европы.

Москва, Андрей Дорофеев

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