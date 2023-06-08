Регуляторная политика властей создала условия для массовых отравлений в России

Регуляторные решения властей в алкогольной отрасли создали условия для беспрепятственного попадания контрафакта в торговые точки и, как следствие, массового отравления. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что нужно вносить коррективы в постановление правительства №336, которое исключило возможность проведения внеплановых проверок. «Необходимо отменить мораторий и вернуть проверки, связанные с производством подобного рода напитков... Хозяин, который отвечал за это производство, уже привлекался к ответственности, но никакой строгой (меры) не было, кроме предупреждения. Никаких выводов сделано не было, в том числе и в судебном порядке», – подчеркнул он.

«Отсутствие контроля на всех этапах, отсутствие четкой государственной позиции привело к тому, что видимо одна или несколько емкостей с метиловым спиртом попали на этот конвейер разведения, и потом были распространены по ряду регионов. Уже 32 человека числятся среди погибших и более 90 пострадавших», – констатировал Куринный.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов со своей стороны также обратил внимание на особенности регулирования отрасли, которые создают условия для производителей контрафакта. «В 2011 году пивоваренная продукция была отнесена под действие закона 171, который регулирует производство крепкого алкоголя. Нигде в мире нет такой системы, когда различные сегменты рынка алкоголя – крепкий алкоголь, пиво, вино – регулируются одним законом. В тот момент появилась некая категория – пивные напитки. И недобросовестные производители слабоалкогольных коктейлей стали мимикрировать в категорию пивных напитков, уходя от своих повышенных акцизов, и используя нелегальный спирт… Мы неоднократно регулятору заявляли, что необходимо убрать эту категорию, потому что она позволяет нехорошим участникам рынка, которые злоупотребляют пробелами в законодательстве использовать эту категорию», – пояснил он.

«У всех участников алкогольного, в том числе пивоваренного рынка, должны быть равные условия ведения бизнеса. На сегодняшний момент мы имеем ситуацию, когда у большинства производителей с мощностями производства выше 300 тысяч дал (декалитров) стоят автоматические средства учета, которые учитывают выпуск и по объему, и поштучно. Соответственно, под контролем и выпуск, и уплата налогов. До 300 тысяч дал – счетчиков на заводах нет. Это дает возможность нелегальным производителям выпускать неучтенную продукцию без уплаты налогов. А где нет учета, там меньше контроль за качеством», – подчеркнул эксперт.

«Нужен комплекс мер, но нельзя перегибать палку… Дальнейшее ужесточение дает нам нелегальный оборот. Надо создавать условия, когда человеку выгодно работать в обеленном рынке, полностью быть открытым и не иметь таких проблем», – заключил Мамонтов.

С начала недели в Поволжье фиксируют массовое отравление сидром. По последним данным, число жертв достигло 30 человек, пострадало 96. По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан индивидуальный предприниматель – руководитель производителя «Мистер сидр» из Самарской области. Как сообщило МВД, экспертиза выявила в изъятом напитке содержание метанол и этилбутирата.

Москва, Мария Соколова

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