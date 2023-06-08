Контрабанда, потери бюджета и нереальные задачи: Счетная палата оценила политику Минфина в табачной отрасли

Политика Министерства финансов РФ провоцирует потери доходов бюджета и рост контрабанды табачных изделий. Об этом заявил аудитор Счетной Палаты России Андрей Батуркин на «круглом столе» в Совете Федерации. По его оценке, дальнейшее повышение акциза для отрасли является бессмысленным, несмотря на желание минфина увеличить поступления средств в госказну.

«Рост акцизов на последние 5 лет с 2018 по 2022 год составил рост 49,5%. При этом, рост поступлений составил 16,6%. Рост поступлений существенно отстает от роста ставок акцизов. Это означает, что бессмысленно пытаться все время увеличивать ставки акцизов в расчете на то, что мы получим больше денег», – пояснил Батуркин.

В то же время аудитор также обратил внимание на нереальность поставленных Минфином РФ бюджетных задач. «В ближайшие 3 года, включая 2023 год, в бюджете заложены потери по объемам производимого табака на территории РФ – по сигаретам примерно 4 млрд штук ежегодно. Но при этом Минфин, несмотря на уменьшение объемов производимой табачной продукции, ставит увеличение поступлений акцизов от табака и табачной продукции. Это означает, что в большей степени, судя по пояснительной записке Минфина к бюджету, упор исключительно сделан на улучшение администрирования. По 100 млрд рублей в год, предполагается, что за счет деятельности налоговых органов будет поступать в бюджет», – отметил он.

«Это означает, что налоговые органы должны сосредоточиться, прежде всего, на борьбе с контрафактным табаком, которого у нас действительно много из-за разницы ставок акцизов с нашими соседними странами… Очевидно, что налоговая служба этими вещами просто не в состоянии заниматься, просто у них нет для этого ресурса», – констатировал аудитор.

По его мнению, такую функцию эффективней поручить местным властям, хотя Минфин в течении трех лет отвергает такое предложение. «Такими администраторами вполне могли бы стать как правоохранительные органы, так и местные администрации в регионах. Но это означает, что их необходимо заинтересовать, поделившись с ними хотя бы частью ставки акциза», – предложил Батуркин.

Кроме того, аудитор обратил внимание на затягивание цифровизации в табачной отрасли. «Давайте сделаем наконец шаг навстречу и отменим эту наклейку в виде акциза на пачке. Ну, слушайте, мы в цифровизации поднялись так далеко, что давно пора уже переходить на цифровой акциз. А я слышу только разговоры о том, что когда-то будет дорожная карта, которую составляет Минфин и ФНС по продвижению по этому проекту. Может, в рамках резолюции по итогам «круглого стола» все-таки рекомендацию Минфину и ФНС ускорить работу, связанную с переходом на цифровой акциз по табачной продукции», – заключил Батуркин.

Москва, Мария Соколова

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