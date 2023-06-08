Румыния высылает более полусотни сотрудников посольства России

Покинуть Румынию в течение 30 дней должны более 50 сотрудников российского посольства в этой стране. Об этом заявила пресс-служба румынского МИД.

«Министерство иностранных дел сообщает, что по просьбе министра иностранных дел Богдана Ауреску посол Российской Федерации в Бухаресте был проинформирован сегодня, 8 июня 2023 года, о решении румынских властей о сокращении дипломатического и технико-административного персонала представительства Российской Федерации в Румынии путем ограничения его численности до уровня, близкого к численности дипломатического и технико-административного персонала представительства Румынии в Российской Федерации», – говорится в заявлении, которое цитирует РИА «Новости».

Таким образом, Россия должна сократить 51 сотрудника: 21 дипломата и 30 работников технико-административного персонала. Фактически в посольстве должны остаться 11 дипломатов и 29 сотрудников персонала.

В румынском внешнеполитическом ведомстве отметили, что это решение отражает нынешний уровень двусторонних отношений. Кто именно должен покинуть Бухарест, власти России могут определить сами, если они этого не сделают, МИД отзовет аккредитации у некоторых работников диппредставительства.

В российском МИД заявили, что Москва даст соответствующий ответ на недружественные действия Бухареста.

Бухарест, Андрей Дорофеев

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