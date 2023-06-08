В ожидании смуты: Запад готовит новую попытку уничтожить Россию

Запад готовится окончательно решить «русский вопрос» после начала политической смуты внутри России. Такое мнение высказал лидер движения «Гражданская солидарность», политолог Георгий Федоров.

«Немного жестокой реальности для носителей розовых очков и верящих в возможность договорняка с Западом из числа нашей «элиты». Да, внутри ЕС, НАТО и коллективного Запада в целом очень много противоречий, на которых сейчас пытаются играть наши власти. При этом, нужно чётко понимать, что Запад консолидирован в своём стремлении нанести России стратегическое поражение. Они не намерены повторять своих ошибок 30-летней давности, когда после разрушения Советского Союза позволили России сохранить военный потенциал, рассчитывая на долгосрочной основе поддерживать внешнее управление нашей страной», – отметил Федоров в своем телеграм-канале.

При этом политолог отметил, что сейчас Запад рассчитывает на дестабилизацию внутри России. «Чего они ждут? Смуты. Момента утраты контроля за внутренней ситуацией со стороны Кремля и начала войны всех против всех, когда крепнущие военно-политические лидеры начнут схватку за власть. В этом случае коллективный Запад не будет стоять в стороне. Они попытаются решить «русский вопрос» окончательно и бесповоротно. И интервенция под предлогом контроля российских ядерных объектов – это то, к чему они уже готовятся», – пояснил Федоров.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»