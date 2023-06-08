Водитель московского автобуса высадил группу детей на трассе: прокуратура начала проверку

Водитель автобуса, который должен был доставить группу детей с базы отдыха в Москву, высадил их на трассе в Калужской области. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры, отметив, что по данному факту организована проверка.

«Предварительно, 8 июня водитель автобуса столичной частной компании-перевозчика забрал несовершеннолетних детей и их сопровождающих с базы отдыха, расположенной в Калужской области, и, не доставив в город Москву, высадил на трассе и уехал. Дети были направлены в Москву на другом автобусе», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Предполагается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, в том числе при организации перевозки детей автобусами.

Москва, Андрей Дорофеев

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