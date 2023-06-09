Навыки штурма и обороны: ополченцы из Белгородской и Курской областей рассказали о подготовке у ЧВК «Вагнер»

Инструкторы ЧВК «Вагнер» на базе «Оркестра» учат ополченцев стрельбе, топографии, ориентированию на местности, а также азам штурма и обороны. Об этом рассказал один из курсантов.

Очередная группа бойцов из Курской и Белгородской областей завершила недельный курс подготовки. Один из мужчин рассказал, какие занятия проводились в течение этого периода.

«Это лучший учебный центр в России. С моей точки зрения, здесь за недельный срок ребята обучаются стрельбе из автоматов, пулеметов, АГС. Проходят теоретические занятия по топографии, практическое ориентирование на местности. Отрабатывается штурм окопов, зданий, а также оборона – все это мы прошли. Рассказали, как оказывать медицинскую помощь в случае ранений», – сообщил он.

Также, по его словам, инструкторы ЧВК «Вагнер» ведут тактическую и инженерно-саперную подготовку, учат курсантов метать гранаты. По словам мужчин, решивших встать на защиту Отечества, действующие «вагнеровцы» вкладывают в них душу ради качественной подготовки бойцов.

«Учебный центр поражает огромным разнообразием специальностей, по которым можно готовиться, организацией процесса. Люди здесь относятся к подготовке с душой: все по максимуму за минимальное время. Инструкторы – замечательные люди, которые вкладывают душу в свое дело. Хотелось бы напомнить тем людям, которые до сих пор сидят на диванах, что необходимо встать и готовиться к войне, потому что, кроме нас, нашу землю никто не защитит», – рассказал другой мужчина.

Отмечается, что ополченцы не связывают себя контрактом с ЧВК «Вагнер» по результатам прохождения обучения. «Вагнеровцы» лишь делятся опытом, чтобы дать жителям приграничных регионов навыки для защиты своей земли. Любой желающий может задать интересующие вопросы по данному адресу электронной почты: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.

Москва, Светлана Антонова

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