Текст обращения экс-комбрига Винивитина мог выдумать только гражданский человек

Обращение бывшего командира 72 бригады ВС РФ подполковника Романа Винивитина, которое попало в Сеть ночью 8 июня, вызвало много вопросов. Однако никто почему-то не обратил внимание на самое главное. Текст, который по бумажке зачитывает действующий офицер, военный написать просто не мог.

Видео, которое записал Винивитин, должно было по задумке авторов бросить тень на ЧВК «Вагнер» и ее руководителя Евгения Пригожина. Подполковник, который находился на Артемовском направлении, эмоционально, но голословно обвинил «музыкантов» в многочисленных преступлениях, среди которых похищения людей и техники.

Ролик у подавляющего большинства его посмотревших вызвал много вопросов, которые прямо указывают на то, что обращение постановочное и имеет мало связей с реальностью. Например, почему подполковник читает по бумажке о тех событиях, в которых вроде бы участвовал сам, включая список законченных им учебных заведений?

Или почему Винивитин, который должен находиться под следствием за минирование дорог в тыловых районах ЧВК «Вагнер» и открытие огня по машине музыкантов, вообще записывает какие-то видео и выкладывает что-то в Сеть?

Непонятно и почему Винивитин пытается опровергнуть документально подтвержденные обвинения со стороны ЧВК «Вагнер», но ни слова не говорит про свои приказы, которые привели к бессмысленным потерям среди техники и личного состава подчиненного ему отряда «Шторм»?

Однако интереснее всего – кто писал текст Винивитину? Потому что сведения, которые в нем содержатся похожи скорее на фантазии гражданского человека, но никак не на честный рассказ реального боевого офицера.

Подполковник Винивитин был командиром 72 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которая была сформирована одновременно с третьим армейским корпусом летом 2022 года. Основываясь на опыте чеченских войн, в новосформированные части офицеров отправляют из других подразделений и даже военных округов. Следовательно, дослужившись до подполковника и пройдя обучение в том числе Академию имени Фрунзе, он не является новичком и хорошо знает все нюансы военной службы.

«Напряжённости с «вагнерами» у меня и моей бригады начались с первых дней нашей переброски на Артемовское направление. Бойцами ЧВК «Вагнер» были похищены два танка Т-80, четыре пушки, «Камаз», БМП, – зачитывает подполковник. – Был похищен старшина одного из наших батальонов, его мучили, истязали, брызгали в глаза кислотой, обливали бензином. Был похищен начальник штаба, которого избили и выбросили связанным в районе боевых действий. Были случаи, когда бойцов похищали и пытались поменять их на боеприпасы».

На гражданского человека слова Винивитина возможно и могли бы произвести какой-то эффект, однако для военного человека или хотя бы прошедшего службу в рядах ВС РФ то, что рассказывает бывший комбриг, говорит совсем о другом.

Винивитин заявляет о предполагаемом похищении бойцами ЧВК «Вагнер» техники, состоящей на вооружении его бригады, и личного состава, ему подчиненного. В Вооруженных силах существует строгая система контроля и учета абсолютно за всем, что имеется в наличии или чего не хватает. За каждой такой категорией есть целая иерархия ответственных лиц, которые и должны вести контроль, учет и управление.

Если мы говорим, например, про танк, то за него несут ответственность командир танка, командир взвода, командир роты, замкомандира роты по технической части, командир батальона, замкомбата по технической части, замкомбрига по технической части и командир бригады. Итого: 8 человек.

Если мы говорим про личный состав, то за него ответственных должностных лиц еще больше: командир отделения, замкомвзвода, командир взвода, заместитель командира роты по воспитательной работе, командир роты, начальник штаба батальона, заместитель командира батальона по воспитательной работе, командир батальона, начальник штаба бригады, заместитель командира бригады по воспитательной работе, командир бригады. Итого: 11 человек.

Любой военнослужащий знает это. Во всех случаях, о которых рассказывает Винивитин, одно из многочисленных должностных лиц обязаны были пресечь и предотвратить нарушение любыми методами, вплоть до применения оружия, что закреплено в воинских Уставах. Если одно должное лицо будет халатно выполнять свои обязанности по учету, контролю и сбережению вверенного ему личного состава, вооружения и боевой техники, то вышестоящее должностное лицо обязательно это предотвратит. Если они оба не будут делать то, что им положено, выше по иерархической лестнице будет еще один контролер. Данная система – многоступенчатая система контроля, которая совершенствовалась годами и была написана кровью.

Комбриг в своем заявлении акцентирует внимание на том, что действовал в своей зоне ответственности. В таком случае у любого военного человека возникают вопросы: почему не было организовано боевое охранение, секреты, караулы и дежурная смена, которая должна была бы предотвратить похищения. А если все они были и выполняли свои предусмотренные Уставами обязанности, то этого сотворить невозможно ни ЧВК «Вагнер», ни ВСУ, ни британской разведке – никому.

Если все действительно было так, как зачитал Винивитин, то все командование и управление бригады подлежит военному суду. Однако этого до сих пор не произошло, да и подчиненные офицеры и младшие командиры 72 омсбр, ранее записавшие видео о преступных приказах комбрига, производят впечатление вменяемых военнослужащих, которые знают воинские Уставы и честно выполняют свой долг.

Из всего этого можно сделать только один вывод: текст, который в своем обращении зачитывает Винивитин, писал другой человек, причем далекий от настоящей военной службы.

Москва, Виктор Сумароков

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