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Пятница, 9 июня 2023, 17:39 мск

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Исландия решила закрыть свое посольство в Москве

Власти Исландии приостановят работу своего посольства в Москве с 1 августа. Об этом заявила глава исландского МИД Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

«Кроме того, Исландия обратилась к России с просьбой ограничить работу посольства в Рейкьявике <...> и понизить уровень дипломатического представительства», – отмечается в заявлении, которое цитирует РИА «Новости».

Как отмечается, сейчас торговые, культурные и политические отношения двух стран находятся на «самом низком уровне», и продолжение работы дипмиссии не оправдано, однако временное закрытие посольства не означает разрыва дипломатических отношений. «Как только позволят условия, Исландия сделает приоритетом возобновление работы посольства Исландии в Москве», – сообщает исландский МИД.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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