Выходные в Москве и Подмосковье будут прохладными

В предстоящие выходные дни в Москве и Подмосковье станет прохладней на 5 градусов из-за холодного атмосферного фронта. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Очередной холодный атмосферный фронт пройдет по территории столичного региона с кратковременными дождями, а северные ветры за ним понизят температуру воздуха», – сообщили синоптики.

В субботу, 10 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой дождь. Ветер северный и северо-восточный 6-11 м/с. Температура опустится до 10°. Днем преимущественно без осадков. Воздух прогреется в Москве лишь 16...18°, по области – до 15...20°. Стоит отметить, что сегодня в столице столбик термометра поднимался до 23...25°, а в Подмосковье до 21...26°.

В воскресенье, 11 июня, прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура ночью в Москве 5...7°, по области 2...7°. Днем потеплеет максимум до 18-20°. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

В понедельник, 12 июня, будет наблюдаться небольшая облачность без осадков. Температура ночью составит 3...8°, днем 16...21°. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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