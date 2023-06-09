Росавиация согласовала дополнительный маршрут для полетов на юг

Федеральное агентство воздушного транспорта согласовала второй маршрут для полетов в южном направлении. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Росавиации.

«Росавиацией совместно с профильными ведомствами проведена работа по разработке и согласованию дополнительного маршрута в южном направлении для выполнения полетов гражданских воздушных судов в открытые аэропорты юга России (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные-Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь), а также полетам по международным направлениям», – говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что новый маршрут будет открыт с 12 июня. Это обеспечит повышение пропускной способности воздушного пространства юга России, что позволит авиакомпаниям увеличить количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана, а также, в зависимости от аэродрома назначения, сократить полетное время в среднем до 35 минут, уточнили в пресс-службе.

24 февраля 2022 года Росавиация ввела запрет на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. С тех пор в целях безопасности гражданские воздушные суда вынуждены летать в южном направлении по более длинному маршруту.

Москва, Андрей Дорофеев

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