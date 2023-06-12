Минобороны РФ подписало первый контракт с отрядом добровольцев

В рамках реализации приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между оборонным ведомством и добровольческим отрядом «Ахмат».

Контракт определяет правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений «Ахмат» в зоне проведения специальной военной операции, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.

Документ подписали заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Как пояснил замначальника Генштаба ВС РФ, в зоне проведения специальной операции совместно с подразделениями Вооружённых Сил принимают участие достаточно большое количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований. Для повышения эффективности применения добровольческих формирований под руководством верховного главнокомандующего и министра обороны был издан приказ, который определяет порядок служебной деятельности всех добровольческих отрядов.

«Приказом определено, что до 1 июля должны быть подписаны контракты, которые будут определять всю нашу дальнейшую деятельность. Приказ предоставляет право всем защитникам исполнить свой воинский долг. И, кроме того, в соответствии с ним на участников добровольческих отрядов распространяются все меры социальной защиты и права для семей военнослужащих», – уточнил Ким.

Москва, Светлана Антонова

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