Синоптики пообещали Москве жаркую погоду

В Москве и Подмосковье на текущей неделе установится жаркая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра, столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, который обеспечит солнечную и сухую погоду – к концу недели значения средней суточной температуры могут превысить климатическую норму на 3°.

Потепление начнется во вторник, 13 июня. В дневное время воздух прогреется в Москве до 21...23°, по области – до 19...24°. В среду, 14 июня, температура поднимется в столице до 24...26°, в Подмосковье – до 22...27°.

В четверг, 15 июня, днем ожидается до 28°, в пятницу, 16 июня, прогнозируется до 29°.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2023, РИА «Новый День»