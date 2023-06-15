На автостанциях Подмосковья началась раздача воды пассажирам из-за жары

В связи с жаркой погодой в Подмосковье началась раздача воды пассажирам автобусных маршрутов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

«Для комфортного проезда пассажиров на остановочных пунктах, автовокзалах и автостанциях с наибольшим трафиком «Мострансавто» раздает прохладную воду. Будьте аккуратны и по возможности откажитесь от поездок в жаркие часы», – говорится в сообщении минтранса.

«Мострансавто» обслуживает более 1200 городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно подмосковные автобусы перевозят около 2 млн пассажиров.

Предполагается, что очень жаркая погода сохранится в регионе еще несколько дней.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»