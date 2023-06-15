Глава МАГАТЭ считает ситуацию на Запорожской АЭС серьезной

После разрушения Каховской ГЭС на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сложилась серьезная ситуация, которая на данный момент стабилизирована. Об этом сегодня после посещения ЗАЭС заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть, и они реальные. С другой, были предприняты ряд мер для стабилизации ситуации», – цитирует его «Интерфакс».

Гросси добавил, что работа по оценке ситуации будет продолжаться.

Глава МАГАТЭ также констатировал, что воды в пруду-охладителе на данный момент достаточно для безопасной работы станции, дополнительные меры не требуются.

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа пояснил журналистам, что расход воды из пруда-охладителя небольшой в связи с ограниченным режимом работы станции. Кроме того, специалисты провели дополнительную гидроизоляцию. При необходимости теоретически могут быть задействованы переносные насосные станции, а также артезианские скважины. Пока такой потребности нет, подчеркнул он.

В ночь на 6 июня в результате обстрелов разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища, воду из которого использует, в том числе, ЗАЭС. Затопило десятки населенных пунктов на обоих берегах реки. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону. Возбуждено дело о теракте.

С 1 сентября 2022 года на ЗАЭС остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. В ходе текущей поездки состоялась очередная ротация – четыре инспектора сменили двух.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП «Запорожская АЭС» и перешли в собственность РФ. Оператором является АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», учрежденное «Росэнергоатомом» (входит в ГК «Росатом»).

Москва, Андрей Дорофеев

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