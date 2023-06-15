Ментальная колонизация: Александр Дугин о вариантах будущего для России

Россия рискует проиграть в глобальном противостоянии с Западом, если не осознает себя суверенной цивилизацией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал философ, политолог Александр Дугин на Петербургском экономическом форуме в рамках дискуссии «Горизонт-2040: Россия на карте мира». По его оценке, нужно избавиться, прежде всего, от ментальной колонизации.

«Глобализация ни в коей мере не диалог, не симфония, не собор. Это проекция. Есть западный субъект, который отождествляет себя с судьбой человечества и говорит – я есть прогресс, технологическое развитие, все, кто хотят развиваться, следуйте в этом направлении, потому что я есть человечество. Это и есть колониализм, расизм, этноцентризм современной глобализации. То есть – Запад говорит о себе не как об одном из, а как обо всех, и искренне не понимает, когда кто-то с этим не соглашается – если вы не согласны, мы летим к вам. Начинаются конфликты, санкции, войны», – пояснил Дугин.

Политолог обратил внимание, что Россия 30 лет жила в тени глобального Запада, пытаясь встроиться в процесс глобализации, но руководство страны забывало, что это закрытый проект. «Они никогда не поделятся кодами, только готовым товарами. Этот субъект хранит формулу своей субъектности очень тщательно. В нашем языке, способе мышления эта глобальная субъектность Запада встроена. Это просто некий вирус, который действует в нашей операционной системе, в нашей ментальности. Это ментальная колонизация, и мы являемся ее жертвой, и не эти 30 лет, это гораздо глубже – уходит в столетия. Фактически, это некая форма цивилизационного нацизма – бросьте эту химеру совести, фюрер думает за вас. Запад за вас думает», – отметил политолог.

В этой связи Дугин подчеркнул, что у России нет будущего, если продолжать следовать по этому пути. «Россия просто обречена. Никакого будущего, никакого горизонта-2040 в России нет, потому что, особенно сейчас, когда мы бросили вызов этому глобальному субъекту, еще не определившись со своим субъектом, не определившись до конца, от чьего лица мы это сделали – мы уже начали воевать с тем, кто есть, кто хорошо себя осознает и думает за нас… Я много раз рассказывал свою беседу в Вашингтоне со Збигневом Бжезинским, когда мы сидели у него в кабинете, перед нами лежала шахматная доска, и я говорю: вы не думаете, что шахматы – это игра для двоих, имея ввиду классическую политику нашего президента, который играет с Западом? Нет, говорит он, шахматы – это игра для одного. Потому, что с той стороны твой игрок», – сказал он.

«Сейчас это очевидно, пожалуй, всем, что интеграция в этот глобальный Запад для нас не представляет никакого будущего», – констатировал Дугин.

По его оценке, сейчас Россия начала движение к одному из вариантов определения себя как субъекта, в частности, как национальное государство. «Мы фактически восставшая провинция Карфагена, которая говорит – мы не хотим быть политической, экономической, ментальной, культурной, любой колонией. Россия объявляет себя суверенным государством и вкладывает в это понятие некое абсолютное значение суверенитета… Это можно назвать стратегией импортозамещения или Россия мыслит себя как национальное государство, но к своему суверенитету, в отличии от глобалистов, относится на полном серьезе. Тогда Россия говорит – я Запад, часть культурно-исторического Запада, но я не подчиняюсь Западу», – пояснил он.

«Третий субъект – Россия как суверенная цивилизация. Тогда возникает идея, что Россия вообще не Запад, что это отдельное историческое явление, у которой собственный путь и цели, никакой нормативности и обязательности западных целей и пути развития, в том числе, демократия, рынок, либерализм, права человека, гендерное равенство, Грета Тумберг… Все это может быть спокойно поставлено под вопрос, не значит отвергнуто. Здесь речь идет о полной и тотальной ментальной деколонизации нашего общества», – подчеркнул Дугин.

По его мнению, горизонт-2040 для России будет зависеть от того, какое решение будет принято относительно собственной идентичности. «Три стратегии развития. Капитуляция, отказ от противостояния с Западом, признание поражения, сдаться на милость победителя. Второе – импортозамещение, но глобальное. Мы сами себе Запад, мы догоняем, но имитируем Запад, похищаем технологии… то есть мы где-то достаем себе Запад, не создаем, а умыкаем и присваиваем. Китай, кстати, во многих вопросах этим и занимался. В этом нет ничего зазорного. Просто это второй путь развития, который связан с абсолютной суверенизацией, но поскольку источник вдохновения и развития на Западе, то мы будем вынуждены их заимствовать. И третья стратегия – построение русского евразийского мира на русских же основаниях. Вот здесь как раз слетают все границы. Тут уже делай, что хочешь, твори, что хочешь – никто нам не указ», – полагает эксперт.

«Решение принимается действительно сейчас. В случае движения от импортозамещения к самостоятельной цивилизации у нас есть, что добавлять к тому, что мы делаем сейчас, и мы это делаем, не можем не делать, но у нас появляется некая цель, потому что в противном случае, мы будем держаться за хвостом уходящего от нас поезда», – заключил Дугин.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

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