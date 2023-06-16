Спасатели предупредили москвичей о 30-градусной жаре

Сильная жара ожидается сегодня днем в Москве. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет 16 июня в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30°С», – говорится в экстренном предупреждении, распространенном ведомством.

В связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

При нахождении на водоёмах гражданам советуют избегать купания в одиночку, не заплывать за знаки ограждения зон купания, не оставлять детей без присмотра.

«Категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения», – добавили в МЧС.

Москва, Андрей Дорофеев

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