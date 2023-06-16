В Москве более 300 люксовых авто эвакуировали с велодорожек

За пять месяцев текущего года с велодорожек в столице было эвакуировано более 300 люксовых автомобилей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Нарушители припарковали машины в зоне действия запрещающего остановку знака. Возглавили антирейтинг Mercedes и Lexus: их чаще всего можно было встретить брошенными на велодорожках столицы», – говорится в сообщении ведомства.
В список нарушителей правил парковки также вошли Rolls-Royce (8 эвакуированных авто), Bentley (7), Lamborghini (5) и Maserati (4).
«Все водители получили штраф за неправильную парковку и оплатили перемещение авто на спецстоянку», – добавили в дептрансе, подчеркнув, что припаркованные на велополосах авто могут привести к серьезным ДТП.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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