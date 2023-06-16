Победой в СВО станет только полный контроль над территорией Украины – итоги опроса

Итоги специальной военной операции можно будет считать победой только в случае установления Россией полного контроля над всей территорией Украины. Такого мнения придерживаются большинство (70,48%) респондентов, принявших участие в голосовании на сайте РИА «Новый День».

Примерно пятая часть респондентов (20,16%) готовы считать победой России установление полного контроля над юго-восточной территорией Украины, включая Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области.

Две следующих строчки с большим отрывом заняли сторонники взаимоисключающих позиций. 2,7% опрошенных считали бы победой в СВО замораживание конфликта на нынешней линии боевого столкновения. При этом 2,3% респондентов видят победу в окончательном освобождении территории новых российских регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

«Мне все равно» – ответили 0,56% участников опроса.

Свой вариант предложили 3,81% респондентов. Среди предложенных ими версий «полный разгром укрофашистов» и «знамя над Лондоном и Вашингтоном». Один из участников опроса считает, что Москве следует заняться и другими бывшими советскими республиками. «Полное искоренение фашизма в Европе экономическими или военными шагами. Вернуть границы СССР – это победа наших Родителей!» – написал он.

Российские власти регулярно подчеркивают, что цель СВО – демилитаризация и денацификация Украины. Однако существуют разное понимание того, как такой итог должен выглядеть на практике.

Москва, Андрей Дорофеев

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