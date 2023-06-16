Путин высказался за повышение порога крупного имущественного ущерба за преступления

Президент РФ Владимир Путин выступил за изменение уголовного законодательства. Выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, глава государства отметил, необходимо в два раза повысить пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба по ряду статей УК.

«У нас больше 10 лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, которые не связаны с хищениями, а также за нарушение авторских и смежных прав. Считаю правильным повысить эти пороги, как минимум, в два раза», – сказал Путин.

«На последнее хотел бы обратить особое внимание, поскольку сейчас иностранные компании сами отказываются поставлять программное обеспечение и другие услуги», – уточнил Путин.

По его словам, «то же самое (необходимо) сделать для экономических составов преступлений, где не применяется лишение свободы». «Имею в виду уклонение от раскрытия информации по законодательству о ценных бумага», – сказал президент.

В своем выступлении глава государства также предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства на период действия моратория на наказания за такие нарушения, который планируется продлить на 2024 год.

Вместе с тем президент предложил отменить любые проверки в отношении бизнеса, который не представляет никакой угрозы и рисков для граждан и окружающей среды, и ограничиваться профилактическими мерами.

«Считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять. Ни в плановом, ни во внеплановом порядке. Достаточно профилактических мероприятий», – пояснил глава государства.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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