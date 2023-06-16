В выходные в Москве и Подмосковье сохранится сильная жара

В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье по-прежнему будет жарко, но в воскресенье возможны небольшие осадки. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Температура воздуха в условиях антициклональной погоды в столичном регионе продолжает быстро повышаться. В субботу после полудня прогнозируется 25…30°, много будет и солнца. В воскресенье свежий северо-восточный ветер немного собьёт послеполуденный зной, нельзя исключать небольшие кратковременные локальные дождики», – говорится в сообщении синоптиков.

В субботу, 17 июня, ночью в Москве прогнозируется 12...14°, по области 10...15°. Днем в столице ожидается 27...29°, в Подмосковье – 25...30°. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

В воскресенье, 18 июня, преимущественно без осадков. Ночью до 14°, днем воздух прогреется до 26° в Москве и 23...28° в Подмосковье. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В начале следующей недели температура слегка снизится. В понедельник, 19 июня, местами возможен небольшой кратковременный дождь, ночью 9...14°, днем 20...25. Похожая погода ожидается во вторник, 20 июня.

«Температура поверхностного слоя воды на большинстве рек Московского региона 17-19°С. Наиболее высокое значение 20°С зафиксировано на реке Ока у Серпухова, а самое низкое 16°С – на реке Озерна (приток реки Рузы) выше Озернинского водохранилища», – добавили в Гидрометцентре.

Москва, Андрей Дорофеев

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