«Это две реалии»: Пригожин выставил ужасающие фото с войны и расточительного торжества на ПМЭФ

Современные тренды диктует русский солдат и русский народ, уверен основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Так он прокомментировал решение участников ПМЭФ-2023 назвать его трендсеттером года.

В пресс-службу «Конкорд» обратилась редакция РИА «Новый День» с просьбой прокомментировать заявление о том, что основателя «оркестра» назвали трендсеттером года, то есть человеком, задающим тренды.

«Я думаю, что современные тренды диктует русский солдат и русский народ, которые приняли решение о том, что они не хотят лжи, не хотят обмана и не хотят двойных стандартов», – ответил Евгений Пригожин.

Также в своем комментарии глава ЧВК «Вагнер» поделился своим мнением по поводу проходящего в настоящее время в Санкт-Петербурге Международного экономического форума. Сравнив две фотографии в интернете – форума и происходящего на фронте – он отметил, что ПМЭФ-2023 можно назвать лишь «пиром во время чумы».

Иллюстрация предоставлена пресс-службой компании «Конкорд»

«Что касается Петербургского международного экономического форума, один мой приятель скинул мне на почту серию фотографий из интернета, вернее коллажей – с одной стороны сегодняшний форум, а с другой стороны то, что происходит на фронте. Это две реалии. То, что сегодня происходит на петербургском форуме, – это называется пир во время чумы. И к экономике это не имеет отношения, это имеет отношение к светскому образу жизни и к тусовкам, которые раньше были в Лондоне. И теперь их не хватает для определенного количества элит», – приводит его слова пресс-служба «Конкорд».

Ранее Евгений Пригожин заявил, что по нескольким каналам передал в Минобороны РФ письмо с контрактом, однако нюансы раскрывать отказался.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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