В низовьях Днепра могут появиться очаги лихорадки Западного Нила – Минобороны РФ

На территории, подвергшейся подтоплению в результате разрушения Каховской ГЭС, существует угроза возникновения очагов лихорадки Западного Нила. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сегодня на брифинге, посвященном анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

«Характерно, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь – лихорадки Западного Нила», – сказал Кириллов.

При этом он подчеркнул, что о высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров.

Генерал назвал неслучайный интерес американских заказчиков к переносчикам трансмиссивных инфекций. По его словам, только в открытой печати научно-исследовательскими организациями минобороны США опубликовано более 100 работ по изучению основных видов комаров и клещей, переносчиков эпидемически значимых инфекций – лихорадок долины Рифт, Западного Нила, денге, Зика.

«Продолжаются попытки получения Пентагоном популяций переносчиков болезней, возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях, таких, как лихорадка Эбола, гепатит Б, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром. Уже были получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита Б», – подчеркнул Кириллов.

По его словам, работы с переносчиками проводятся в профильных организациях минобороны на территории США и шести зарубежных филиалах. Это дает возможность в лабораторных условиях поддерживать и инфицировать арбовирусами 89 видов комаров и 12 видов клещей. Одновременно разрабатываются программные продукты для прогнозирования распространения трансмиссивных инфекций. В частности, в отношении лихорадки долины Рифт прогноз построен для 47 видов насекомых-переносчиков.

«Проводимые в США исследования переносчиков носят выраженный военно-прикладной характер, в ходе которых ведется поиск оптимальных условий, при которых достигается наибольшая эффективность применения инфицированных кровососущих насекомых и клещей. При этом в качестве полигона для отработки возможных сценариев США стремятся использовать территорию других государств», – подчеркнул начальник войск РХБЗ.

Москва, Андрей Дорофеев

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