Лавров заявил о готовности России к ассиметричному ответу на новые атаки Запада

Россия готова предпринимать симметричные и асимметричные действия в ответ на недружественные силовые действия в свой адрес, а также для предупреждения нападения на РФ и ее союзников. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству. По его словам, новая концепция внешней политики РФ особенно актуальна на фоне попыток Запада расшатать внутриполитическую ситуацию внутри страны в контексте предстоящих в 2024 году президентских выборов.

«Хотел бы обратить внимание на важное нововведение в плане нашего концептуального толкования допустимых условий для применения силы в целях самообороны. Мы подтвердили приверженность статье 51 Устава ООН. Это лишний раз подчеркнул позавчера на встрече с африканскими делегациями в Петербурге президент, и отмечаем, что будем готовы принимать симметричные и асимметричные меры в ответ на недружественные силовые действия в наш адрес. Также ввели новый тезис о возможности использования Вооруженных сил не только для отражения, но и для предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников, когда такое вооруженное нападение является совершенно неминуемым. Тем самым недвусмысленно даем понять потенциальным агрессорам, что Россия будет решительно отстаивать свое право и права наших союзников на свободное и безопасное развитие», – заявил Лавров.

При этом глава МИД РФ обратил внимание, что коллективный Запад во главе с англосаксами не прекращает «порочную практику вмешательства во внутренние дела суверенных стран». «Формы такого вмешательства самые разнообразные, включая угрозы, шантаж, организацию цветных революций. Удавшийся в 2014 году кровавый госпереворот на Украине пытались повторить спустя шесть лет в Белоруссии. Неудачно. На этом явно не остановятся. Откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года», – подчеркнул Лавров.

Москва, Мария Соколова

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